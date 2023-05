ESCLUSIVA | Lazio Women, l’avv. e agente FIFA Mario de Rossi: “I miei assistiti vogliono continuare a crescere e penso che sia possibile farlo insieme al club biancoceleste”

In vista del prossimo big match di Serie B femminile tra Lazio Women e Napoli Femminile , l’avvocato e agente FIFA Mario de Rossi – che recentemente ha superato a pieni voti l’esame per l’iscrizione all’albo dei procuratori FIFA – è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Laziopress. Di seguito, le dichiarazioni del CEO & Founder of MdR Sports Management .

Quanto è vincolato il futuro dei suoi assistiti alla Lazio Women in relazione alla promozione in A?

“A prescindere dalla categoria, le garanzie della Lazio si chiamano Monica Caprini, Angelo Fabiani e Claudio Lotito – insieme a infrastrutture all’altezza e pagamenti puntuali.Il club, seppur dilettante come status, è di fatto un professionista al 100%. È ovvio che il percorso di crescita di alcune ragazze prevederebbe uno step successivo; tuttavia, noi come azienda cerchiamo sempre di assecondare la volontà delle assistite: come abbiamo fatto lo scorso anno con Noemi Visentin che ha deciso di sposare il progetto Lazio, nonostante ci fossero interessi in Italia e all’estero nelle prime visioni. Personalmente, non ero pienamente d’accordo per un motivo legato al suo percorso di crescita: Sille Fuhlendorff, Louise Eriksen e la stessa Noemi hanno fatto una stagione importante e credo sia giunto il momento di fare un passo in avanti. Ma sono convinto si possa fare insieme alla Lazio”.

Lazio Women-Napoli Femminile, che partita si aspetta?

“Mi aspetto una partita molto chiusa, tesa e nervosa perché la posta in palio è molto alta. Oltre al fatto che ci sarà il Cittadella come spettatore interessato: non è una corsa a due. Sarà un match deciso dagli episodi, non mi aspetto un risultato netto da parte di nessuna delle due squadre anche se spero di sbagliarmi – ovviamente a favore della Lazio. Resta una sfida molto importante, seppur non decisiva, considerando che dovrà ancora disputarsi la gara tra Napoli e Cittadella”.



Ad oggi, quali squadre pensa che potrebbero raggiungere la Serie A?

“Non penso che saranno due squadre, a meno che non si assisterà a una riforma e a un’estensione della Serie A: difficilmente la seconda della B riuscirà a battere un Parma o un Pomigliano. Lo escludo a priori, quindi ritengo che arrivare primo in campionato sia l’unico modo per essere promosso. È oggettivamente un progetto iniquo perché penalizza 15 squadre che hanno investito per una stagione intera, ma allo stesso tempo la differenza tra le due categorie è evidente. Difficilmente i play-off che si disputeranno il 3 e l’8 giugno vedranno vincitrice la seconda classificata in B. Ci sarà una sola promozione, quella della Lazio Women”.

Qual è stato il segreto della squadra biancoceleste per aver fatto questo bel percorso in campionato?

“Un roster decisamente superiore ai competitor. Merito va a Monica Caprini e Angelo Fabiani che hanno costruito questa squadra che vanta grandi nomi: Eleni Kakampouki mia assistita e capitano della Nazionale greca (che mai ha giocato in Serie B), Louise Eriksen, Noemi Visentin, Deppi Chatzinikolaou (che purtroppo ha subito l’ennesimo infortunio) e Sille Fuhlendorff che ha un potenziale enorme. Fondamentale è stato anche il mercato di gennaio con l’acquisto di Moraca. Non vedo altri roster all’altezza. Quindi, il segreto per me è aver fornito giocatrici del genere allo staff tecnico”.



Invece, in merito alla sua iscrizione all’Albo dei procuratori FIFA: com’è stato affrontare l’esame? Quali benefici pensa ci siano in questa nuova riforma? Possono essere apportati miglioramenti?

“L’esame è stato difficile perché doveva tenersi solo in una delle tre lingue ufficiali della FIFA – quindi, inglese, spagnolo e francese. A livello mondiale siamo 1958 ad aver superato il test. Dal mio punto di vista la riforma ha tantissime lacune: penso che sarà quasi certamente oggetto di drastici cambiamenti, sia per quello che riguarda il tetto agli agenti che le clausole nel mandato di rappresentanza. È anche vero che con l’aggiornamento continuo (CPD, “Continuing Professional Development) si alza lo standard ma poi la FIFA e i club devono recepire la riforma e attuarla; altrimenti non ha senso. Per attuarla intendo fare veramente una cernita, però l’obiettivo è sicuramente applaudibile e condivisibile.