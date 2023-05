FORMELLO – Verso il match con il Milan assenti Zaccagni, Cataldi e Vecino

Domani alle 15.00 la Lazio sarà impegnata a San Siro contro il Milan di Stefano Pioli, in un match d’alta quota per cercare di consolidare le ambizioni europee biancocelesti. Nella seduta odierna Maurizio Sarri continua a preparare a Formello la sfida di domani, dovendo fare i conti con diverse assenze: quella di Cataldi, uscito malconcio dal match con l’Inter per un problema al polpaccio, quella di Vecino uscito nel primo tempo della sfida al Sassuolo, e quella di Zaccagni. Per l’esterno ex Hellas andranno valutate le sue condizioni, ma non è detto che non sarà della partita.

