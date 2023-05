Milan-Lazio, Zaccagni a rischio forfait: i numeri senza di lui

Domani alle 15.00 Milan e Lazio si affrontano a San Siro in uno scontro diretto chiave per la corsa ad un posto nella prossima edizione della Champions League. Dopo le due sconfitte arrivate contro Torino e Inter, i biancocelesti sono tornati al successo contro il Sassuolo lo scorso mercoledì: grazie a questi tre punti, gli uomini di Sarri sono rimasti al secondo posto a quota 64, con sei lunghezze di vantaggio su Atalanta, Milan e Roma, tutte a quota 58 punti.

Nella vittoria casalinga contro il Sassuolo, ancora una volta Mattia Zaccagni è stato uno degli assoluti protagonisti del match: tanti spunti individuali che hanno portato a più ammonizioni, e la giocata decisiva nel finale con cui l’esterno ex Hellas ha confezionato l’assist per il 2-0 di Basic. Quello contro i neroverdi è stato il suo sesto assist in campionato, accompagnato dalla doppia cifra in termini di gol, raggiunta con la rete realizzata contro la Juventus.

Nella splendida stagione biancoceleste l’apporto di Zaccagni è stato a più riprese fondamentale, basti pensare alle reti decisive messe a referto dall’esterno: quella contro il Milan all’Olimpico, o nel derby di ritorno, o nel ritorno in campionato contro la Juventus. Dieci le reti realizzate fin qui, con una leggera differenza di rendimento tra casa e trasferta: sono sette i gol messi a referto tra le mura amiche dell’Olimpico, a differenza delle tre siglate lontano da Roma.

Notizia dell’ultim’ora è quella legata all’assenza dell’esterno ex Hellas, che non ha preso parte a Formello a nessuno dei due allenamenti odierni. Difficilmente sarà del match, con Pedro pronto a prendere il suo posto nell’undici iniziale. In virtù del probabile forfait, andiamo a vedere il bilancio dei biancocelesti nelle gare a cui non ha preso parte Zaccagni.

In Serie A sono tre le partite a cui Zaccagni non ha preso parte: la sfida casalinga al Monza vinta per 1-0, decisa dalla rete di Luka Romero, e la trasferta dell’Allianz Stadium, in cui è arrivata la sconfitta per 3-0 contro la Juventus, entrambe le gare saltate per un problema al polpaccio. Il terzo forfait in Serie A è avvenuto a causa della squalifica per somma di ammonizioni, che lo ha portato a saltare la trasferta contro la Salernitana, con il successo biancoceleste arrivato per 0-2.

Le uniche altre due gare a cui Zaccagni non ha preso parte riguardano le coppe europee: era assente nel 5-1 subito in Danimarca contro il Midtjylland, e nel pareggio esterno per 0-0 contro il Cluj nello spareggio di Conference League.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: