Milan-Lazio: numeri e curiosità

La Lazio è tornata al successo. Dopo le due sconfitte consecutive, contro Torino ed Inter, i biancocelesti hanno superato per 2-0 all’Olimpico il Sassuolo, nell’ultimo turno infrasettimanale della stagione. Sono passati appena due giorni ed è già tempo di vigilia: domani, alle ore 15:00, sarà proprio la squadra di Sarri ad aprire la 34° giornata di Serie A. Allo Stadio San Siro di Milano, andrà in scena Milan-Lazio, ultimo scontro diretto della stagione dei biancocelesti, fondamentale in ottica qualificazione alla prossima Champions League.

MILAN

I rossoneri dell’ex Stefano Pioli si trovano attualmente al quinto posto in classifica con 58 punti, al pari di Atalanta e Roma. Il quarto posto, occupato dall’Inter, dista solamente due punti, mentre dalla Lazio seconda sono sei i punti. Nell’ultimo turno di campionato, il Milan non è riuscito ad andare oltre l’1-1 interno contro la Cremonese: al vantaggio ospite con Okereke, arrivato al 77’, ha risposto Messias, nel terzo di cinque minuti di recupero. Pareggio che porta a sei il numero di risultati utili consecutivi dei rossoneri in campionato, fatto di due vittorie contro Napoli (0-4) e Lecce (2-0), e quattro segni “X” contro Empoli (0-0), Bologna (1-1), Roma (1-1) ed appunto Cremonese.

Oltre al campionato, il Milan sarà impegnato anche nelle Semifinali di Champions League. Quattro giorni dopo il match contro la Lazio infatti, la squadra di Pioli disputerà il primo di due derby di Milano che decreteranno la finalista di Champions. Milan-Inter sarà la sfida d’andata, in programma mercoledì 10 maggio, mentre la settimana dopo, martedì 16 maggio, si svolgerà la gara di ritorno, Inter-Milan.

FORMAZIONE

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, T. Hernandez; Tonali, Krunic; Messias, Bennacer, Leao; Giroud.

Allenatore: Stefano Pioli.

LA STELLA

La formazione del Milan è un mix di calciatori d’esperienza e giovani di grandissimo talento. Uno su tutti è Rafael Leao, esterno d’attacco portoghese classe ’99. Quest’anno, tra numeri e giocate, ha collezionato, fino ad oggi, 13 gol e 13 assist in 41 presenze tra Serie A e Champions League. Ma Leao non è l’unico calciatore da attenzionare in casa rossonera: tra i più pericolosi c’è anche Olivier Giroud. L’esperienza dell’attaccante francese, classe 1986, è importantissima per il Milan, soprattutto nei big match dove spesso si rende protagonista. Anche lui, in 38 presenze tra campionato e Champions, ha collezionato 13 reti, fornendo 6 assist vincenti ai propri compagni. Infine, nella formazione di mister Pioli, sono da tenere sott’occhio anche Theo Hernandez, terzino francese classe ’97, e Sandro Tonali, centrocampista italiano classe 2000.

IL PRECEDENTE

L’ultimo incrocio tra queste due squadre risale al 24 gennaio 2023, nel match d’andata del campionato in corso. Allo Stadio Olimpico di Roma, nella 19° giornata di Serie A, i biancocelesti di mister Sarri si imposero con un netto 4-0 contro i rossoneri. Due gol per tempo: Milinkovic-Savic e Zaccagni nel primo, Luis Alberto (su calcio di rigore) e Felipe Anderson nel secondo.

