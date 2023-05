SERIE B | Lazio Women-Napoli: la designazione arbitrale

Noemi Visentin festeggia oggi il suo compleanno.

La giocatrice della Lazio Women, cresciuta nei settori giovanili della Lazio C.F. e della Roma C.F. con cui esordisce in prima rendendosi subito protagonista, compie oggi 23 anni. Nel 2019 arriva alla Lazio con cui vince il campionato di Serie B 2020-21, debuttando la stagione successiva in Serie A con un ottimo score di sette reti messe a segno in ventuno presenze che le valgono anche la convocazione nell’Italia Under 23. Finora, in questa stagione in Serie B femminile, ha realizzato 11 gol, contribuendo al cammino biancoceleste verso l’obiettivo promozione.

