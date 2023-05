A San Siro quest’anno una Lazio non Lazio

Che per la Lazio sia una stagione importante non c’è dubbio: il percorso di Sarri sta piano piano dando i suoi frutti. Quella che era un punto debole della squadra, la difesa, ha trovato una quadra importante divenendo una delle migliori difese in campionato e sopportando anche meglio mentalmente le gare con le big togliendosi delle soddisfazioni importanti. Nonostante ciò c’è uno stadio in cui Sarri, in biancoceleste, non ha mai vinto: San Siro. A Milano in campionato la vittoria manca dal 2019, quando vinse proprio contro i rossoneri. Poi una serie di sconfitte tanto contro il Milan quanto contro l’Inter. Anche in questa stagione si è dunque rinnovata questa situazione: in entrambi i casi la Lazio ha infatti perso nel giro di 6 giorni. Un totale di 5 gol subiti e 1 segnato, perdendo la prima posizione tra le miglior difese. Cosa preoccupa di più di queste due sconfitte? Di certo non c’è da dare drammi, considerando che si tratta di due sconfitte che ci possono stare in trasferta contro due avversari comunque difficili. Il problema sta nel fatto che di questi 5 gol, due provengono da una palla persa a pochi passi dall’area biancoceleste. Inoltre nel caso della sfida contro i nerazzurri i gol sono arrivati nel giro di pochi minuti, mostrando un calo di concentrazione che raramente si era vista in questa stagione. Nella sfida odierna contro il Milan, invece, i biancocelesti non hanno fatto vedere una grande reazione dopo i gol subiti. Cali di concentrazione che al termine di una stagione possono esserci: è importante, tuttavia, avere a mente le ultime 4 gare come vere e proprie finali per raggiungere un obiettivo che sarebbe molto importante.

