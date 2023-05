CdS | Romagnoli e il Milan: sfida a San Siro per la prima volta

Come riportato dal Corriere dello Sport, Alessio Romagnoli ha giocato con la Lazio 37 partite, 29 di campionato. Invece, nell’ultima annata milanista ne aveva giocate 27 in tutto, 19 in campionato, 16 da titolare. Oggi sfiderà i rossoneri a San Siro per la prima volta. Finora è stato un ex impietoso: in questo campionato ha vinto contro la Roma (due volte), il Milan (andata) e la Sampdoria (ritorno). Adesso da uomo bandiera della Lazio sogna il colpaccio Champions.

