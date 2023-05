CONFERENZA PIOLI: “Abbiamo giocato bene e meritato la vittoria. Noi più brillanti”

Il Milan si aggiudica la sfida casalinga contro la Lazio, vincendo 2-0. L’allenatore rossonero Stefano Pioli, in conferenza stampa, ha commentato il successo: “Abbiamo lavorato bene per chiudere gli spazi e siamo stati bravi con le linee. Saelemaekers è un giocatore di qualità, deve crescere in alcune situazioni ma è un esterno importante; a sinistra lo vedo più pericoloso che a destra. Treno Champions? Ancora non ci siamo dentro, dobbiamo vincerle tutte per non rischiare. Oggi siamo stati più completi perché c’è stata concretezza nella fase offensiva, cosa che ci è mancata ultimamente. Leao? Era sorridente e mi ha detto di stare bene, domani in campo vedremo la situazione. La voce pre-partita? Ho rispetto per il vostro lavoro ma queste cose invece non rispettano il nostro: secondo voi, se non stava bene, lo avrei schierato? Spero chiaramente che giochi contro il Milan. Oggi abbiamo giocato bene a calcio ed abbiamo vinto meritatamente. La brillantezza superiore alla Lazio è dovuta dai calciatori che hanno giocato meno nello scorso turno“.

