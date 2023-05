CorSera | Lazio, assalto al Milan per uno storico bis

Come riportato dal Corriere della Sera, tra le 45 squadre affrontate più di 2 volte ce n’è solo una contro cui Provedel ha sempre vinto: il Milan. Un successo con la Lazio, il 4-0 dell’andata, e 2 con lo Spezia. Oggi Provedel punterà a continuare la serie positiva e a incrementare i clean sheet: sono già 19, record per la Lazio in A, ne mancano 2 sia per il primato assoluto biancoceleste (21 in B nel 1987-88) sia per quello di un portiere in A (Rossi, Buffon e De Sanctis 21).

