Lazio-Cosenza, Dutu: “Soddisfazione importante, sia per noi che per la società”

Al termine della partita tra Lazio e Cosenza, terminata 1-1, che ha permesso ai biancocelesti di qualificarsi direttamente in Primavera 1, Leonardo Di Tommaso è intervenuto in zona mista: “Da inizio anno abbiamo sofferto molto. Vincere il campionato porta molta gioia, siamo più libero e andremo a Perugia con tanta spensieratezza. Dopo il gol al Cosenza mi sono guadagnato il posto da titolare, mi sento tagliato per il ruolo di mezz’ala, ma anche da esterno non faccio male, gestisco bene il reparto a centrocampo. Sono soddisfatto della stagione, l’approccio sarà lo stesso di quest’anno per fare bene anche in Primavera 1. Dobbiamo crescere sulla riconquista della palla e su altre lacune. Sarebbe bello giocare la Youth League“.

