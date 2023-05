Milan, Bennacer: “Gestito bene dall’inizio alla fine, sono tre punti importanti per noi”

Il Milan batte la Lazio per 2-0 nelle scontro diretto importante in chiave Champions League. A match concluso, Bennacer, autore del primo gol rossonero, è intervenuto ai microfoni di Dazn per analizzare il successo della sua squadra:

“Era una partita molto importante per noi oggi. Abbiamo iniziato bene, abbiamo fatto gol senza subire. Abbiamo gestito bene dall’inizio alla fine. Tre punti importanti, ma mancano ancora partite ed ora dobbiamo recuperare per fare le cose per bene.

Abbiamo lavorato sulla squadra, sapevamo che loro giocavano tanto a muro. Sul gol ho anticipato bene, poi Giroud mi ha passato bene il pallone ed ho fatto gol. Il mio ruolo? Posso giocare ovunque per aiutare la squadra a fare bene in tutto”.

Infortunio Leao? Non abbiamo parlato con Rafael, eravamo concentrati sulla partita. Spero non sia grave, che sarà qui per la Champions. Leao è un giocatore molto importante”.

