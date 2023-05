Milan-Lazio, i rossoneri la seconda vittima preferita di Luis Alberto: il Mago alla ricerca di un record personale

Tra poche ore andrà in scena l’incontro di campionato tra Milan e Lazio, gara in programma alle 15:00 presso lo Stadio San Siro. L’incontro rappresenta un crocevia importante per entrambe le squadre, soprattutto in chiave Champions League. Vista la classifica delle due formazioni, vincere questa gara significherebbe, principalmente per gli uomini di Sarri, fare un grande passo verso la qualificazione al prossimo torneo europeo. I biancocelesti arrivano al match forti del 2-0 ottenuto mercoledì in casa contro il Sassuolo, mentre i rossoneri vengono da un deludente pareggio casalingo ottenuto contro la Cremonese.

Tra le file della Lazio, Luis Alberto è uno dei giocatori che sa più incidere in questa partita. Lo spagnolo infatti, ha il Milan come seconda vittima preferita in campionato. Contro i rossoneri finora ha segnato 3 reti, solo contro la Fiorentina ha fatto di più (quattro). Il Mago è andato a segno anche nella gara d’andata, nella sfida vinta dai biancocelesti all’Olimpico per 4-0. Nel caso in cui dovesse andare in gol anche oggi pomeriggio, Luis Alberto riuscirebbe a segnare in entrambe le sfida stagionali contro una singola squadra per la prima volta nel torneo. L’ultimo centro in Serie A risale al 27 febbraio, in occasione della rete rifilata alla Sampdoria.

