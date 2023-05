Milan-Lazio: le probabili formazioni

I biancocelesti volano a San Siro per affrontare il Milan in un match che profuma di Champions.

Nonostante le diverse assenze a centrocampo, la Lazio scenderà in campo alla ricerca di un secondo successo contro i rossoneri dopo la passata vittoria nel match di andata: qualora ciò avvenisse, sarebbe la seconda volta dal 1977-78 che i biancocelesti riescono a vincere entrambe le sfide in campionato. Andando a vedere il bilancio complessivo degli incontri, Lazio e Milan si sono affrontate 187 volte: per i biancocelesti 40 vittorie, 64 pareggi e 83 sconfitte. I rossoneri, tra l’altro, sono la squadra contro cui la Lazio ha pareggiato più sfide in Serie A.

Passando ai giocatori offensivi biancocelesti, grande attenzione a Ciro Immobile che manca al gol dal 14 aprile, dopo la rete segnata su rigore contro lo Spezia. Ad oggi, il capitano biancoceleste ha preso parte a nove gol nelle sue ultime otto sfide contro il Milan in campionato (sette reti e due assist). L’attaccante della Lazio ha però vinto solo tre delle sue 15 partite contro i rossoneri in Serie A (4N, 8P) e contro nessuna squadra ha ottenuto meno successi nel torneo.

Invece, se Luis Alberto dovesse segnare nella sfida odierna sarebbe la prima volta per lo spagnolo che andare in gol in entrambe le sfide stagionali contro una singola avversaria in campionato.

