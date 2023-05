Milan-Lazio, Vranckx nel pre: “Non possiamo più buttare via punti”

La Lazio torna a Milano per la seconda volta in una settimana, per affrontare il Milan di Pioli in un match di importanza capitale nella corsa ad un posto in Champions League. Queste le parole del rossonero Vranckx ai microfoni di Dazn:

“Sono sicuro che non possiamo più buttare via punti, non solo in questa partita ma in tutto il finale di stagione. Dobbiamo provare a vincere e rimanere concentrati: ci siamo preparati bene, dobbiamo solo scendere in campo e dare il massimo“.

