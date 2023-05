Milan, Pioli: “Partita troppo importante per noi. Credo si sia vista la differenza di brillantezza tra noi e la Lazio”

Al termine del match tra Milan e Lazio, terminato con il successo dei rossoneri per 2-0, l’allenatore del Milan, Stefano Pioli, è intervenuto ai microfoni di Dazn. Queste le sue parole, tra il match appena concluso e la Semifinale di Champions, in programma settimana prossima, contro l’Inter:

“C’è soddisfazione per la bella prestazione e la bella vittoria. Il campionato sta andando verso la fine, noi non siamo contenti della classifica che abbiamo, quindi questa partita era troppo importante per noi.

Leao se starà bene ok, altrimenti possiamo fare una grande partita anche senza di lui. Era sereno, si sentiva bene ma sarà più importante domani con le valutazioni che faremo. Non credo sia una cosa particolarmente grave da quello che mi ha detto lui. La dimostrazione è che se il livello è alto, come singoli possiamo far ancora meglio. Abbiamo vinto una partita senza un giocatore come Leao.

Bennacer? Ha fatto una grande partita, in entrambe le fasi di gioco, sia a livello difensivo, in costruzione ed inserimenti in area di rigore. Se sta al 100% fisicamente, Bennacer è un giocatore di grandissimo livello. Con tre centrocampisti siamo una squadra più compatta, solida ed imprevedibile.

La squadra sta bene, credo si sia visto oggi la differenza di brillantezza tra noi e loro. La Lazio credo abbia cambiato poco rispetto a mercoledì, noi quasi tutti i giocatori, eravamo freschi e brillanti. Questa situazione ci ha avvantaggiato. Per mercoledì sera ci sarà tutto il tempo per recuperare. Giocare di sera invece che di pomeriggio in questo momento è tutta un’altra cosa.

Credo di aver motivato bene la squadra per queste partite di campionato, ora andiamo a giocarci la partita contro l’Inter con tanta felicità ed emozione. La prepareremo nel miglior modo possibile, ci siamo meritati questo grande palcoscenico.

Mi piace giocare con i miei giocatori. Theo Hernandez è un grandissimo giocatore. Per i Nazionali è stata una stagione difficile, ora sta bene e sta dimostrando di essere un giocatore di altissimo livello. Deve lavorare, curando tutto per diventare il miglior terzino del mondo, deve pensare di esserlo”.

