PRIMAVERA 2 | Enrico Lotito: “Una grande emozione, raggiunto un traguardo cercato e voluto da inizio stagione”

Alle 18 è andata in scena la sfida dell’Olimpico tra Roma e Inter, uno scontro diretto valido per l’accesso in Champions League. La sfida ha visto i nerazzurri di Simone Inzaghi avere la meglio sui giallorossi con due gol segnati in entrambi i tempi: nel primo a segno Di Marco su assist di Dumfries. Nel secondo, invece, un errore di Ibanez regala la palla a Lautaro che serve Lukaku che non sbaglia solo davanti a Rui Patricio. La sfida per la qualificazione in Champions League è come non mai aperta.

