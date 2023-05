PRIMAVERA 2 | Lazio-Cosenza per la promozione diretta: basta un pareggio

Ci siamo. Oggi potrebbe essere il gran giorno per la Lazio Primavera: dopo due anni in Primavera 2, oggi finalmente la squadra di Sanderra può ottenere la promozione diretta e tornare ad essere tra le grandi del settore giovanile. L’appuntamento sarà al Fersini di Formello alle ore 15.00, in contemporanea con Milan-Lazio della prima squadra.

La Lazio al momento si trova da sola in testa alla classifica con 62 punti, l’Ascoli secondo sta a 55 e mancano due partite alla fine: con almeno un pareggio sarà promozione in Primavera 1. Sanderra dovrà fare a meno di Floriani Mussolini per squalifica, ma in questa stagione la Lazio ha ampiamente dimostrato di essere competitiva nonostante le pesanti assenze. Una grande mano l’ha data senza dubbio Diego Gonzalez, ultimo arrivato del mercato di gennaio. L’attaccante ha segnato 9 gol in 8 partite, dunque ha una media realizzativa di 1,12 reti a match. Gli ultimi due li ha segnati la scorsa settimana contro lo Spezia agguantando l’ennesima vittoria stagionale e mettendo così nel mirino la possibile qualificazione di oggi.

Certo, bisognerà fare i conti con il Cosenza. I calabresi sono quinti in classifica e in piena corsa playoff per la promozione e sabato scorso hanno fermato l’Ascoli sullo 0-0, aiutando così la Lazio a prendere le distanze dalla seconda in classifica. Non sarà facile perché il Cosenza sarà senza dubbio agguerrito, ma l’obiettivo è vicinissimo e non si può fallire.

