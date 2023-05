CdS | Sarri: “L’abbiamo data per persa troppo presto”

Come raccontato dal Corriere dello Sport, quella che emerge dalla sconfitta di ieri contro il Milan, sembra una Lazio che ha iniziato a controllare il calendario, oltre che un’assenza di benzina che comincia a preoccupare in vista del finale di stagione. Al termine del match Sarri ha ribadito come la Lazio sia ai primi posti delle graduatorie dei valori fisici, fatta eccezione per quello legato ai picchi di velocità. Per il tecnico toscano continua ad essere un fatto di mentalità, dominato da un’arrendevolezza messa in mostra in entrambe le sconfitte andate in scena a San Siro in poco meno di una settimana. A preoccupare senza dubbio c’è stata la reazione inesistente vista nella ripresa, esasperata dalla scarsa condizione di diverse punte di diamante biancocelesti. In vista delle ultime quattro gare di campionato, l’obiettivo è quello di riuscire a rimettere in condizione i propri calciatori migliori, con un occhio alla classifica corta che non permette distrazioni. Sul gol di Bennacer il tecnico toscano ha diviso la responsabilità tra Casale e Marcos Antonio, tra la palla non ottima del centrale ex Hellas e lo smarcamento passivo del brasiliano. In una gara così sterile dal punto di vista offensivo, non manca qualche polemica verso il direttore di gara Rapuano, colpevole di una conduzione pesante nella prima mezz’ora di gioco.

