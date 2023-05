FORMELLO – Scarico per i titolari. Ancora assente Cataldi

AGGIORNAMENTO 16:30

Tornati i tre punti con il Sassuolo è tornato il sereno su Formello. Non c’è tempo però per fare troppi ragionamenti visto che siamo già alla vigilia della sfida di San Siro contro il Milan di domani alle ore 15. Maurizio Sarri recupera Alessio Romagnoli dalla squalifica che torna al centro della retroguardia al fianco di Casale con Marusic che si riposiziona sulla fascia destra mentre Hysaj si muoverà sulla corsia mancina dopo il turno di riposo. Buone le prestazioni di Lazzari e Patric ma in questo momento le gerarchie sembrano essere cristallizzate per il tecnico toscano. Stesso identico discorso vale in attacco dove pesa l’astinenza dal gol su azione per l’umore di Ciro Immobile. Non è passato inosservato il feroce sfogo dopo la sostituzione di mercoledì sera e mai come contro i rossoneri diventa fondamentale il capitano della Lazio. Nessun dubbio su Felipe Anderson mentre è molto probabile il forfait di Mattia Zaccagni visto che non si è visto con i compagni in entrambe le sedute odierne. Nel caso è pronto Pedro a partire dal primo minuto e riscattare le ultime prestazioni opache. In mezzo al campo il dubbio principale visto che Matias Vecino ha riportato una lesione muscolare e non ci sarà così come mancherà Danilo Cataldi che prova a recuperare per il Lecce salvo sorprese eccezionali. Confermato quindi Marcos Antonio in cabina di regia con Milinkovic che rientra dopo un turno di riposo. La sorpresa potrebbe essere il rilancio di Basic dal primo minuto per Luis Alberto, una decisione per avere maggiore dinamismo e fisicità in mezzo al campo con lo spagnolo che diventerebbe la vera unica alternativa dalla panchina.

Brutte notizie da Formello, con Mattia Zaccagni che non ha preso parte neanche all’allenamento pomeridiano. A questo punto sempre più probabile l’impiego di Pedro al suo posto. L’esterno ex Hellas aveva saltato anche la seduta di questa mattina, assieme a Cataldi e Vecino, entrambi out per la trasferta di Milano.

Domani alle 15.00 la Lazio sarà impegnata a San Siro contro il Milan di Stefano Pioli, in un match d’alta quota per cercare di consolidare le ambizioni europee biancocelesti. Nella seduta odierna Maurizio Sarri continua a preparare a Formello la sfida di domani, dovendo fare i conti con diverse assenze: quella di Cataldi, uscito malconcio dal match con l’Inter per un problema al polpaccio, quella di Vecino uscito nel primo tempo della sfida al Sassuolo, e quella di Zaccagni. Per l’esterno ex Hellas andranno valutate le sue condizioni, ma non è detto che non sarà della partita.

