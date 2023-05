Milinkovic, la carica del Sergente: “Dal 2015 ho sempre dato il massimo e continuerò a farlo. Dobbiamo raggiungere l’obbiettivo” – FOTO

Il giorno dopo la pesante sconfitta subita contro il Milan per 2-0, il centrocampista della Lazio ha voluto lanciare un messaggio rivolto ai propri tifosi e ai compagni sui propri canali social ufficiali. Il Sergente continua ad attraversare un periodo poco brillante e per questo è stato anche vittima di critiche da parte di alcuni sostenitori biancocelesti. La sua risposta in merito è stata: “Mancano 4 partite che per noi devono essere come 4 finali. Indosso questa maglia dal 2015 e ho sempre cercato di dare il massimo e così farò ancora perché come sapete tutti io sono fatto così. Dobbiamo raggiungere l’obiettivo, dobbiamo farcela!”.

Di seguito il post di Milinkovic:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sergej Milinkovic Savic (@sergej___21)

