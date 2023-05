Nuova tappa per Bianchessi: con Braida probabile il suo arrivo a Monza

A fine marzo l’ex direttore del settore giovanile biancoceleste Mauro Bianchessi aveva salutato la Lazio con una lettera in cui annunciava l’addio per sopraggiunti impegni personali. Come raccontato da Nicolò Schira, potrebbe esserci a breve termine una nuova esperienza per lui in Serie A: come raccontato dal noto esperto di mercato, dalla stagione 2023-2024 Bianchessi sarà a capo del settore giovanile del Monza, che vedrà anche l’arrivo in società di Ariedo Braida come consulente di mercato.

