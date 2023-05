Procura FIGC, aperta un’indagine sui vertici AIA dopo la denuncia di un guardalinee

La domenica di Serie A si chiude con il successo importantissimo, in chiave salvezza, dell’Hellas Verona. Nello scontro diretto in casa del Lecce, i gialloblù vincono per 0-1 grazie al gol di Ngonge al 71esimo. Vittoria che porta così il Verona a quota 30 punti, superando e mandando al terz’ultimo posto in classifica lo Spezia. Il Lecce invece resta al 16° posto con 31 punti, a +4 sui bianconeri.

La 34° giornata di Serie A si chiuderà domani, lunedì 08 maggio, con le ultime tre gare: Empoli-Salernitana ed Udinese-Sampdoria in programma alle ore 18:30, Sassuolo-Bologna alle 20:45.

Il match delle ore 18:00, di questa 34° giornata di Serie A, si è chiuso con la vittoria interna del Napoli. La squadra di Spalletti, matematicamente Campione d’Italia con cinque turni d’anticipo, ha superato per 1-0 la Fiorentina. Il gol decisivo è arrivato al minuto 74, con il calcio di rigore realizzato da Victor Osimhen. L’attaccante numero 9 del Napoli, 26 minuti prima, aveva sbagliato un altro penalty, parato dal portiere Viola Terracciano. Il Napoli sale così a quota 83 punti, mentre la Fiorentina resta a 46 punti, all’ottavo posto insieme a Monza e Torino.

Termina la sfida delle 15:00 tra Torino e Monza con il risultato di 1-1. A passare in vantaggio sono stati i granata con la rete di Sanabria al 46esimo, mentre per la squadra lombarda è stato Caprari a siglare il gol del pareggio nei minuti finali di gioco. Un punto a testa che porta entrambi i club a quota 46, con il Torino decimo e il Monza nono.

Il decisivo match per la corsa Champions di oggi tra Atalanta e Juvenus, vede la vittoria di una Juventus (2-0) che sfrutta gli errori dell’avversario e si impone al secondo posto in classifica grazie al gol di Samuel Iling Junior prima e di Dusan Vlahovic poi, superando così la Lazio che scende in terza posizione.

La giornata di campionato continuerà con la sfida di Torino-Monza alle ore 15:00, Napoli-Fiorentina alle 18:00 e Lecce-Hellas Verona alle 20:45.

