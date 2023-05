SERIE B | Lazio Women battuta al Fersini: le biancocelesti perdono momentaneamente il primo posto

Termina la sfida odierna tra Lazio Women e Napoli femminile.

Nel primo tempo le due squadre entrano mantenendo una forte intensità per il primo quarto d’ora. Al 18′ sono però le partenopee a trovare la rete del vantaggio grazie al tiro dalla distanza di Seghir che beffa Guidi. Le ragazze di Catini non reagiscono e al 28′ subiscono di nuovo gol dopo un calcio di punizione: il tiro finisce direttamente in porta e viene respinto, ma il portiere biancoceleste non riesce a rispondere al secondo tiro così che Faria Gomes firma il gol del 2 a 0.

Nella ripresa le biancocelesti appaiono più aggressive e al 50′ della gara l’arbitro non concede un rigore per una fallo di mano in area. Al 63′ Sille Fuhlendorff riapre la partita accorciando le distanze. Nonostante un buon secondo tempo, la Lazio Women perde la sfida per 2 a 1 e viene superata dal Napoli, ora a un punto di vantaggio in classifica.

