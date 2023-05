SERIE B | Lazio Women-Napoli: le formazioni ufficiali

Oggi alle ore 15:00 le biancocelesti scenderanno in campo per affrontare il Napoli Femminile e tentare di consolidare il primo posto in classifica. Le partenopee, uscite vincitrici dal match di andata, proveranno a replicare la prestazione della sfida passata per tentare il sorpasso e aggiudicarsi la vetta. Insomma, un big match quello che andrà in scena oggi al Fersini.

Di seguito, le formazioni ufficiali:

LAZIO WOMEN (4-3-1-2): Guidi; Pittaccio, Varriale, Kakampouki, Pezzotti; Castiello, Eriksen, Condon; Moraca, Fuhlendorff, Visentin.

A disp.: Natalucci, Savini, Khellas, Palombi, Toniolo, Colombo, Jansen, Giuliano, Proietti.

All.: Massimiliano Catini

NAPOLI FEMMINILE: Coppetti, Di Bari, Di Marino, Faria Gomes, Gonzalez Rodriguez, Seghir, De Sanctis, Veritti, Del Estal Mateu, Giacobbo, Mauri

A disp.: Tasselli, Dulcic, Puglisi, Pinna, Nozzi, Franco, Ferrandi, Toomey Landa

All.: Biagio Seno

Arbitro: Jules Roland Andeng Tona Mbei (sez. Cuneo)

Assistenti: Lucio Magherini-Gianmarco Macripo’

Serie B Femminile | 27ª giornata

Domenica 7 maggio 2023, ore 15:00

Stadio Mirko Fersini, Formello (RM)

