CorSera | Allarme cali di fine stagione. La Lazio chiude con il fiatone

Come riportato da Il Tempo, la Lazio ha ancora un margine di tre punti rispetto al quinto posto occupato dal Milan, che diventano quattro con lo scontro diretto a favore. In caso di arrivo in parità si considerano in ordine: punti negli scontri diretti, differenza reti scontri diretti, differenza reti generale, miglior attacco e sorteggio. La squadra di Sarri è in vantaggio anche con la Roma, mentre è in svantaggio con la Juventus. Con Inter e Atalanta, invece, la situazione è in parità assoluta e il piazzamento finale quindi dipenderà dalla differenza reti.

Ieri mattina l’allenatore ha tenuto a rapporto la squadra per una mezz’ora buona prima della seduta di scarico. È rimasto molto deluso dalla prestazione messa in mostra contro il Milan. Nel post partita di San Siro Lotito era sceso nello spogliatoio per farsi sentire con tutto il gruppo. Venerdì con il Lecce Sarri spera di recuperare Cataldi, mentre Vecino resta out per una lesione di medio grado al bicipite femorale destro.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: