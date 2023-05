Diego Simeone: “Tornare alla Lazio? Mi farebbe piacere”

Con un comunicato ufficiale la Lazio ha reso noto di aver ingaggiato Gianluca Grassadonia alla guida della Women: l’allenatore prende così il posto di Massimiliano Catini il giorno susseguente alla scontro diretto perso contro il Napoli per 1-2. Una sconfitta che pesa, seppur nulla è ancora scritto a tre giornate dal termine e con un solo punto a dividere le biancocelesti dal primo posto perso proprio nella gara del Fersini di ieri.

Chi è Gianluca Grassadonia

La guida è dunque stata affidata a Gianluca Grassadonia: l’allenatore classe 1972 ha una lunga esperienza alle spalle tanto sul campo quanto sulla panchina. Dopo aver affrontato la trafila delle giovanili della Salernitana, il giocatore di ruolo di difensore è stato acquistato dal Milan per la Primavera, venendo anche più volte convocato in prima squadra senza però riuscire mai ad esordire. Un esordio che arriverà, in Serie A, con il Foggia di Zeman dove collezionò 9 presenze. Successivamente tornerà alla Salernitana per 3 stagioni sotto la guida di Delio Rossi. Successivamente è poi al Cagliari che si afferma, collezionando svariate presenze e conquistandosi anche la fascia di capitano e una qualificazione in Serie A. La sua esperienza di calciatore si concluse poi con Chievo Verona, Venezia, Andria e Juve Stabia prima del suo ritorno alla Salernitana nel 2007, dove, l’anno successivo, iniziò la sua esperienza in panchina.

Embed from Getty Images

Le sue esperienze in panchina fino alla prima nel calcio femminile: la Lazio Women

Dopo un periodo passato alla guida della Primavera della Salernitana, nel 2009 venne chiamato ad allenare la prima squadra in Serie B. Nel marzo del 2010 viene poi esonerato, nonostante la distanza di 11 punti dalla zona playout, venendo poi chiamato dalla Casertana tra i dilettanti. Nel 2011 inizia poi la sua esperienza nella Paganese, che si consumerà, con discontinuità, in diverse stagioni compresa l’ultima, 2021-2022, quella prima della Lazio Women. Negli ultimi anni sono diverse le esperienze, dal Messina al Foggia passando per la Pro Vercelli. Tutte, però, diverse da quella che sta per affrontare ora: un campionato femminile in cui, con tre finali, si gioca il primo posto e la qualificazione in massima serie.

Embed from Getty Images

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: