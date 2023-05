Hernán Crespo, l’ex Lazio conquista la Qatar Stars League con il suo Al-Duhail – FOTO

Si conclude questa giornata di campionato con il pareggio tra Sassuolo e Bologna per 1-1. A passare in vantaggio sono stati i neroverdi con Berardi, mentre per i rossoblu è stato Dominguez a silgare la rete del pareggio. Con il punto a testa conquistato, il Sassuolo va a 44 punti in 13esima posizione, mentre il Bologna raggiunge quota 46 posizionandosi decimo.

Terminano le prime due partite di questo lunedì di Serie A che certificano la prima retrocessione del campionato. L’Udinese ha battuto la Sampdoria in casa per 2-0 con i gol di Pereyra e Masina, un risultato che condanna la squadra blucerchiata alla retrocessione matematica in Serie B. Nell’altro match l’Empoli ha battuto la Salernitana per 2-1 con i gol di Cambiaghi e Caputo, mentre per i granata ad andare in rete è stato Piatek.

