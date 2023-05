Lazio-Lecce, i precedenti della gara all’Olimpico

Quattro partite, quattro finali. Queste formano il percorso che divide la Lazio dalla qualificazione in Champions League. Lecce e Cremonese in casa intervallate dalla trasferta di Udine e poi l’ultima giornata di campionato contro l’Empoli in trasferta. Un percorso sicuramente non facile ma che la Lazio deve affrontare al meglio per portare a casa l’obiettivo che manca dal 2020.

La prossima sfida è dunque in casa contro il Lecce: il bilancio della sfida è favorevole per i biancocelesti. In Serie A allo Stadio Olimpico le due squadre si sono infatti affrontate 15 volte con 10 vittorie dei biancocelesti, quattro pareggi e una sola sconfitta. L’ultima vittoria risale, di fatto, all’ultima sfida in casa della Lazio in cui la doppietta di Correa, Immobile e Milinkovic portarono i tre punti ai biancocelesti. L’ultima sconfitta e l’ultimo pareggio, di fatto, si susseguono: la prima è arrivata nel 2011 nel giorno del compleanno della Lazio, dove la squadra allora allenata da Edy Reja perse per 1-2. Il pareggio, invece, è giunto l’anno seguente con la rete di Bojinov nei minuti finali che pareggio quella di Matuzalem.

In precedenza le squadre all’Olimpico, invece, si erano affrontate altre 5 volte in Serie B e una volta, nel 1987, in Coppa Italia. Nella serie inferiore i biancocelesti non hanno mai perso, con due vittorie e tre pareggi. Nella sfida di Coppa, invece, il parziale è stato di 1-0 per la Lazio, con l’unica vittoria proprio dei biancocelesti.

