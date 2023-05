Buon compleanno, Lotito: il presidente della Lazio compie 66 anni

Come riporta tuttomercatoweb, la classifica dei cinque migliori calciatori italiani in Serie A per rendimento dopo le 34 giornate, vede in prima posizione l’attaccante biancoceleste Mattia Zaccagni, a pari merito con Domenico Berardi. Per la costruzione della classifica, sono stati presi in considerazione coloro che sono andati a voto in almeno 19 occasioni. Di seguito la graduatoria:

Mattia Zaccagni (Lazio) 6.48

2. Domenico Berardi (Sassuolo) 6.48

3. Guglielmo Vicario (Empoli) 6.46

4. Mattia Carnesecchi (Cremonese) 6.42

5. Emil Audero (Sampdoria) 6.34

In un’altra classifica però troviamo nuovamente il nome di Mattia Zaccagni, ovvero quella che stila i migliori cinque attaccanti dopo 34 giornate di campionato Serie A, sempre prendendo in considerazione coloro che sono andati a voto in almeno 19 occasioni. A primeggiare la graduatoria, stavolta, il giocatore del Napoli Victor Osimhen:

1. Victor Osimhen (Napoli) 7.14

2. Khvicha Kvaratskhelia (Napoli) 6.77

3. Paulo Dybala (Roma) 6.52

4. Mattia Zaccagni (Lazio) 6.48

5. Domenico Berardi (Sassuolo) 6.48

