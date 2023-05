Calciomercato Lazio, dal Portogallo: Uribe ha scelto il futuro

La Lazio entra nel vivo del mercato e, come riporta la Gazzetta dello Sport, riparte con obiettivi ben precisi: trovare alternative nei ruoli di punta ed esterno. Uno spiccato interesse è mostrato nei confronti del messicano Santiago Gimenez, attualmente attaccante del Feyenoord con 27 reti nelle 47 presenze stagionali, ricordato dalla Lazio soprattutto per aver bucato la porta tre volte nel girone eliminatorio di Europa Leauge. Il 22enne ha un contratto con il Feyenoord fino al 2026, ma è nel mirino di svariati club che gli consentono una crescita di quotazione fino a 20 milioni di euro. Sempre in attacco, la Lazio punta anche allo spagnolo Ferran Jutglà che ha un contratto con il Bruges fino al 2027 ed ha realizzato ben 15 reti nelle 43 presenza stagionali, avendo così un valore che si aggira sui 15 milioni.

Per quanto riguarda il potenziamento del tridente di Sarri (Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni) la Lazio è alla ricerca di un esterno di livello, in particolare concentra le sue attenzioni sullo svedese Jesper Karlsson dell’AZ Alkmaar che, contro la banda di Sarri in Conference League, ha messo a segno un gol e tre assist. Infine, sempre come ruolo da esterno, la Lazio monitora il giocatore del Cluj che ha affrontato i biancocelesti nei playoff di Conference, Ermal Krasniqi.

