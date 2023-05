CdS | Kezman: “Non si dubiti di Milinkovic. Ama la Lazio”

Sergej Milinkovic-Savic non sta di certo vivendo la sua miglior stagione. Il serbo è uno dei top player imprescindibili per questa Lazio, eppure quest’anno non sta dando il suo consueto apporto alla causa biancoceleste. Per questo motivo in questi ultimi giorni sono tanti quelli che puntano il dito contro il Sergente, accusato di stare con la mente altrove, probabilmente proiettato verso il mercato estivo. Lo stesso Sergej ha smentito questi pensieri ribadendo che ha sempre dato tutto per la sua Lazio e anche il suo agente, Mateja Kezman, ai microfoni del Corriere dello Sport ha ribadito il concetto, sottolineando che chi usa parole forte contro Milinkovic è solo un nemico della Lazio che vuole indebolire il gruppo e creare problemi. Lo stesso procuratore ammette che il suo assistito non sta vivendo il miglior momento, ma sta lavorando per ritrovare la sua forma migliore e vuole dare tutto per ottenere la Champions. Kezman però non transige su chi mette in discussione la lealtà di Sergej e il suo amore della Lazio perché ha dimostrato negli anni di essere un vero ‘guerriero laziale’, un Sergente appunto. Sul futuro di Milinkovic invece ancora non ci sono certezze, Lotito e l’entourage del serbo si vedranno a fine campionato per valutare la strada migliore da intraprendere.

