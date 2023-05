Champions League, Real e City non si fanno male: 1-1 al Bernabeu

Attraverso un post pubblicato sui propri canali social ufficiali, la Lazio ha voluto chiamare in raccolta i propri tifosi postando un video emozionante. Venerdì ci sarà il match contro il Lecce, la penultima sfida in casa per i biancocelesti. Per invitare i sostenitori a non mancare a questi importanti appuntamenti, la Lazio ha scritto: “Abbiamo bisogno di voi”.

