FORMELLO – Cataldi salta entrambi gli allenamenti: molto difficile il suo recupero per il Lecce

Seconda sconfitta in poco meno di una settimana per gli uomini di Maurizio Sarri, che in mattinata si sono ritrovati a Formello per iniziare la settimana di lavoro in vista del prossimo match: venerdì alle 20.45 arriva il Lecce allo Stadio Olimpico. Mentre i titolari hanno svolto lavoro di scarico al chiuso, le riserve hanno lavorato in campo: dopo il consueto riscaldamento, per loro fase atletica e partitella. Oltre Vecino, assente anche Cataldi, per il quale saranno importanti le prossime ore per capire se potrà essere della partita venerdì. Domani la squadra si riposerà, tornando in campo martedì con una doppia seduta di lavoro.

