Nonna Fiorella, l’appello per Ciro Immobile: “Vorrei tanto incontrare il mio mito”

Durante la trasmissione de La Vita in Diretta andata in onda oggi, è stata intervistata nonna Fiorella, signora di 97 anni alla ricerca dei suoi compagni di liceo. Durante l’intervista, Fiorella non ha nascosto inoltre la sua fede laziale, tanto da mandare un messaggio oltre che ai suoi ex compagni per ritrovarsi anche al suo mito Ciro Immobile: “Vorrei tanto incontrare il mio mito Ciro e stringergli la mano”.

