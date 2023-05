FORMELLO – Ancora out Cataldi. Pochi dubbi verso il Lecce

La Lazio continua a Formello la propria preparazione in vista della sfida al Lecce di venerdì sera. Oltre a Vecino, Cataldi resta l’unico assente dell’allenamento odierno, con il centrocampista azzurro che a meno di clamorose sorprese non recupererà in tempo per il match: ieri era ancora evidente l’ematoma al polpaccio, arrivato a seguito del contrasto con Lukaku durante il secondo tempo di Inter-Lazio. Intera seduta invece per Zaccagni, Marusic e Marcos Antonio. Dopo una fase iniziale incentrata su torello, attivazione atletica ed esercizi a base di rapidità, il gruppo effettuato un lavoro di carattere tattico, con la partitella finale che ha chiuso la seduta.

Con Provedel tra i pali, da capire chi saranno i due terzini scelti da Sarri, con Marusic e Hysaj favoriti su Lazzari per completare la linea difensiva assieme a Casale e Romagnoli. In mezzo al campo pronto Marcos Antonio in mediana, affiancato da Milinkovic-Savic e Luis Alberto. Il tridente offensivo vedrà invece l’impiego di Felipe Anderson e Immobile, con Zaccagni favorito su Pedro se l’esterno ex Hellas avrà smaltito l’affaticamento muscolare.

