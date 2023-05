Il Messaggero | 7 punti in 4 partite per la Champions. Lotito: “Artefici del nostro destino”

Per evitare che l’anno prossimo la Lazio si ritrovi come quest’anno senza ricambi in attacco, la società ha intenzione di prendere due nuovi attaccanti: una prima punta e un attaccante esterno.

Secondo la Gazzetta dello Sport, i due nomi per la punta potrebbero essere quelli di Gimenez del Feyenoord e di Jutglà del Bruges. In Messico sono sicuri che la Lazo abbia già presentato un’offerta per Gimenez (valore 20 milioni), ma in realtà la trattativa non è ancora in fase così avanzata. Jutglà sarebbe l’alternativa economica dal valore di 15 milioni e anche per lui la Lazio ha già mosso i primi passi contattando sia l’entourage del calciatore sia il Bruges.

Per quanto riguarda l’esterno, i nomi sono Karlsson e Krasniqi. Il primo ha 24 anni ed è di proprietà dell’AZ Alkmaar, anche lui con valutazione intorno ai 20 milioni. Krasniqi, invece, ne vale 12-14 e gioca nel Cluj.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: