Lazio, Briga ed il “My Way” dell’Olimpico: “Momento magico, una delle più grandi soddisfazioni della mia vita”

Questa mattina, ai microfoni di Radiosei, è intervenuto Mattia Briga, noto cantante di fede biancoceleste. Con lui si è parlato del pre partita delle gare casalinghe della Lazio, quando proprio lui, con i tifosi tutti in coro, si rendono protagonisti di un momento “magico”, con la rivisitazione del brano “My Way” di Frank Sinatra cantato da tutto l’Olimpico:

“E’ una delle più grandi soddisfazioni della mia vita. Sentire persone anche più grandi di me che vogliono stringermi la mano con gli occhi lucidi è incredibile. Sicuramente a canzoni siamo messi bene nel mondo Lazio. Il pubblico anche quando c’è la strofa in inglese la cantano in italiano riprendendo il coro della Curva Nord. Piano piano tutti la stanno memorizzando. Questa versione qui è stata concepita per dare un ulteriore momento di romanticismo all’evento. Chi canta la canzone è tutto lo stadio. E’ un momento magico, è incredibile quando si interrompe la voce, resta la chitarra e tutti cantano. Lo stadio quest’anno è stato stupendo, non solo per il ‘My way’. Mi sono divertito come non mai, grazie anche alle prestazioni della squadra. Il prossimo anno deve continuare in questo modo, è davvero una meraviglia”.

