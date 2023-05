Lazio, i precedenti con l’arbitro Maresca: il bilancio dei 21 incontri sorride ai biancocelesti

La 35° giornata di Serie A si aprirà venerdì sera. Alle 20:45, allo Stadio Olimpico di Roma, andrà in scena Lazio-Lecce, importante per entrambe in corsa per i rispettivi obiettivi. In vista del match tra biancocelesti e giallorossi, la designazione arbitrale ha scelto Fabio Maresca, della sezione di Napoli, come direttore di gara.

L’arbitro Maresca ha già diretto la Lazio in 21 precedenti. Come riporta il sito ufficiale biancoceleste, lo score di quest’ultimi sorride alla Lazio: 12 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte. La Lazio, inoltre, è la squadra più arbitrata in carriera dal direttore di gara della sezione di Napoli.

La prima occasione risale al 18 maggio del 2014, quando i biancocelesti sconfissero il Bologna allo Stadio Olimpico per 1-0. In questa stagione invece, Maresca ha diretto la Lazio nella vittoria esterna contro la Fiorentina per 0-4, nella sconfitta per 1-0 in casa della Juventus nei Quarti di Finale di Coppa Italia e nel pari esterno contro il Bologna a reti bianche, 0-0.

Infine, sono 5 gli incroci con il Lecce: 2 vittorie, 2 pareggi ed 1 sconfitta il bilancio.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: