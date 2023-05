Lecce, Baschirotto: “Crediamo fortemente nell’obiettivo. Lazio? In campo più spensierati, non abbiamo nulla da perdere”

Venerdì sera, allo Stadio Olimpico di Roma, Lazio-Lecce sarà la sfida che aprirà il 35esimo turno di Serie A. Una sfida importantissima per entrambe le squadre: i biancocelesti vogliono riprendere la corsa Champions dopo il k.o. esterno contro il Milan, mentre i giallorossi sono in piena lotta salvezza, reduci dalla sconfitta interna nello scontro diretto contro l’Hellas Verona.

Federico Baschirotto, difensore classe ’96 del Lecce, è intervenuto quest’oggi in conferenza stampa, per parlare del momento della sua squadra e sulla lotta per non retrocedere. Queste le sue parole, riportate da Tuttomercatoweb.com:

“Sicuramente creiamo, anche se purtroppo qualche episodio ci sta condannando. Ma crediamo fortemente nell’obiettivo, anche se forse siamo un po’ meno incisivi rispetto a prima. Sono convinto che troveremo in fretta il gol. Sicuramente c’è delusione da parte di tutti, ci tenevamo tanto a far bene. Ma siamo ancora a +4 sulla zona retrocessione e dobbiamo sfidare in casa lo Spezia: ci crediamo, guai a mollare, tutti insieme per l’obiettivo. C’è pressione, ma è normale, ci stiamo giocando veramente tanto. Ma tutto questo fa parte del gioco, rimaniamo sereni. Dobbiamo giocare con molto più entusiasmo. Sicuramente crediamo in noi stessi, abbiamo fiducia, tutti possiamo darci una mano in campo. Solo così potremo raggiungere l’obiettivo, dobbiamo essere tutti uniti”.

Inoltre, Baschirotto si è espresso anche sulla Lazio, prossimo avversario della sua squadra: “Lazio grandissima squadra, noi sicuramente in campo più spensierati. Non abbiamo nulla da perdere, ma vogliamo metterci alla prova contro grandi calciatori”.

