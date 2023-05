Open Day della S.S. Lazio Women per la stagione 2023/2024: il programma completo | FOTO

Domani sera la Roma affronta in semifinale di Europa League il Bayer Leverkusen, e Josè Mourinho ha approfittato della conferenza stampa di rito per lanciare l’ennesima frecciata nei confronti della Lazio. Rispetto all’andamento della stagione giallorossa, il tecnico portoghese ha risposto così: “Se noi fossimo fuori dalle coppe europee da dicembre, oggi saremmo secondi o terzi in classifica, perché non ci sarebbero stanchezza e tanti infortuni.. Noi siamo vittime del bene che i ragazzi hanno fatto da inizio stagione“.

