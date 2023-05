Semifinale Champions, il match d’andata va all’Inter

L’Inter ha avuto la meglio sul Milan nella semifinale di andata di Champions League. Ai nerazzurri sono bastati pochi minuti del primo tempo per mettere in cassaforte il risultato di 2a0. Gli interisti sono andati in vantaggio ad inizio gara, con una rete da cineteca di Dzeko (8′); il raddoppio è arrivato soltanto 3 minuti dopo, con Mkhitaryan. Nella ripresa la squadra di Inzaghi ha gestito il risultato e il Diavolo ha provato a farsi vedere, cosa mai accaduta nella prima frazione di gioco. Pioli ha dovuto fare a meno di Leao e l’assenza si è sentita. Ora testa al ritorno, in programma il prossimo martedì.

