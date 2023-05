CdS | Felipe Anderson, il jolly bionico che piace a Sarri

Ha lasciato la Lazio che era discontinuo, ora è diventato trascinatore. Sul rendimento di Felipe Anderson ha contribuito sia la fiducia dell’allenatore sia l’integrità fisica e ora il brasiliano è arrivato a quasi 2 stagioni di fila senza saltare neanche una partita. Quest’anno poi è stato impiegato in due ruoli diversi, esterno e falso nueve, rendendo sempre al meglio: nessun infortunio e nessuna squalifica.

Attualmente sta a 9 gol in Serie A, 12 in totale: ne basta uno solo e toccherebbe il suo record personale del 2014/15. Dopo l’esperienza in Inghilterra e in Portogallo, è tornato a Roma per riprendersi la Lazio diventando uno dei più esperti dello spogliatoio.

Corriere dello Sport

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: