Conference League, la Fiorentina sconfitta al Franchi. Ok il West Ham

In serata sono andate in scena le semifinali di andata di Europa League, con le sfide tra Juventus e Siviglia, e quella tra Roma e Bayer Leverkusen.

All’Allianz Stadium il Siviglia ha sbloccato il match al 26′, grazie alla rete di En Nesyri. Poca Juventus in campo nel corso della prima frazione di gioco, fatta eccezione per le occasioni capitate sui piedi di Vlahovic e Kostic, pericolosi in zona gol. Nella ripresa poche occasioni per i bianconeri, che con Gatti trovano in pieno recupero la rete dell’uno a uno finale.

All’Olimpico finisce invece 1-0 in favore della Roma, Dopo un primo tempo terminato 0-0, in cui il Leverkusen si è reso molto pericoloso almeno in un paio di occasioni, la Roma ha trovato il gol vittoria al 62′ grazie a Bove.

