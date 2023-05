FORMELLO – Lazzari reclama spazio, insidia uno fra Marusic e Hysaj. Si rivede Vecino, assente Basic

Dopo la sconfitta dello scorso sabato, arrivata a San Siro contro il Milan, la Lazio aprirà domani sera la 35esima giornata di Serie A, ospitando all’Olimpico il Lecce di Marco Baroni, in un match chiave per gli obiettivi stagionali delle due squadre. Da una parte le speranze europee della Lazio, al momento al terzo posto con tre lunghezze di vantaggio sul Milan quinto; dall’altra il Lecce, che a quattro giornate dal termine del campionato vanta quattro punti di vantaggio sullo Spezia terzultimo.

IL LECCE – Difficile momento stagionale per gli uomini di Marco Baroni, che fino a poche settimane fa guardavano con tranquillità alla lotta salvezza, forti dell’ottima classifica ottenuta dopo due terzi di campionato. Il cammino dei pugliesi si è complicato non poco, con il bilancio delle ultime undici gare che recita una vittoria, un pareggio e nove sconfitte. A complicare ulteriormente le cose, la sconfitta casalinga con l’Hellas della scorsa domenica, che obbliga i giallorossi a trovare punti per archiviare una volta per tutte il discorso salvezza.

LA FORMAZIONE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Umtiti, Baschirotto, Gallo; Oudin, Hjulmand, Gonzalez; Strefezza, Ceesay, Di Francesco.

LA STELLA – In una squadra che vanta il secondo peggior attacco della Serie A assieme a Hellas Verona e Lecce, con soli 28 gol messi a referto, Gabriel Strefezza è il faro offensivo dei giallorossi. Otto gol e due assist per il fantasista brasiliano, che nella prima parte di stagione ha cercato di trascinare il Lecce verso una salvezza anticipata con settimane di anticipo. E’ stato proprio il 26enne a siglare l’ultimo successo dei giallorossi in Serie A, quando lo scorso 28 aprile ha deciso la vittoria casalinga con l’Udinese arrivata per 1-0.

IL PRECEDENTE – L’ultimo confronto tra le due squadre all’Olimpico risale a novembre del 2019, quando i biancocelesti di Simone Inzaghi si imposero per 4-2 sul Lecce guidato da Fabio Liverani. Correa portò la Lazio in vantaggio al minuto 30′, con il pareggio dei pugliesi arrivato con il gol di Lapadula. Nel secondo tempo fu Milinkovic-Savic a regalare il 2-1 ai biancocelesti, con Babacar che sbagliò per gli ospiti il rigore del 2-2. Furono Immobile e Correa a mettere a referto i gol del 3-1 e del 4-1, con La Mantia che a cinque minuti dalla fine siglò la rete del 4-2.

