GdS| Stefan Radu e l’addio al calcio a fine stagione, ma non lascerà la Lazio: pronto per lui un ruolo da allenatore

Domani sera la Lazio affronterà il Lecce all’Olimpico nella prima delle quattro finali che avranno i biancocelesti nel tentare di qualificarsi in Champions League. L’obiettivo, per il quale la squadra di Sarri sembrava essere tra le favorite, ha perso quota nelle ultime giornate a causa delle tre sconfitte contro il Torino in casa e a San Siro contro Inter prima e Milan poi. L’avversaria non è di certo una squadra che può permettersi di fare regali: il Lecce è in cerca di punti preziosi per la salvezza e che vive con i biancocelesti una situazione a specchio dati i punti di vantaggio che si avevano sulle inseguitrici e i punti persi nelle ultime giornate. Per analizzare questa gara è intervenuto il giornalista Andrea Sperti di PianetaLecce in esclusiva ai microfoni di Laziopress.it.

Che partita ti aspetti?

Io mi aspetto una partita molto tattica e nervosa nel senso buono del termine. La Lazio ha bisogno di punti per la Champions e il Lecce per salvarsi, provenendo da una partita negativa contro il Verona. I biancocelesti saranno aggressivi, potrebbe sbloccarsi già nei primi minuti. Baroni la preparerà per non prenderle e ripartire, mentre Sarri farà il suo gioco.

Come ti spieghi questo calo del Lecce?

E’ inspiegabile anche per chi lo segue da vicino, probabilmente un po’ di rilassatezza dopo la vittoria di Bergamo e altri risultati insperati, pensando magari che la salvezza arrivasse. E poi si paga anche un po’ di inesperienza. Nelle sei sconfitte consecutive è iniziata ad aumentare la pressione della piazza. Quindi prima un rilassamento e poi una pressione che non viene gestita nella maniera giusta. Poi però se vai a vedere, le prestazioni sono anche buone: in casa contro il Napoli un errore di Falcone ha pregiudicato nulla, con la Samp ha fatto 30 tiri totali senza segnare poi con la Juventus a Torino se si pareggiava non si rubava nulla a nessuno. Però è anche vero che sono 4 punti in 11 partite, qualcosa che non va c’è.

In campionato i pugliesi hanno dato fastidio a diverse squadre importanti, la mentalità e la personalità non mancano…

E’ una squadra che fa fatica quando trova modelli di gioco “bloccati”. Ad esempio con Atalanta ha fatto sei punti, ma anche con la Lazio ha vinto. Quando trova gli spazi trova anche delle possibilità. Di fatto, il Lecce non ha mai subito più di due gol a partita in questo campionato, una cosa curiosa per una neopromossa. Ma in casa il Lecce non ha mai vinto uno scontro diretto. E poi passa tutto da lì, bastava fare 3 o 4 punti in uno scontro diretto ed eri già salvo.

All’andata il Lecce ha battuto la Lazio al Via del Mare. Come pensi che potrà provare a ripetere l’impresa?

Adesso serve serenità e non c’è, dopo la sconfitta col Verona l’ambiente è divenuto abbastanza pesante. Servirà un pizzico di fortuna per un risultato positivo a Roma, cosa non facile, e servirà una partita come il secondo tempo dell’andata. Il primo giocò male e la Lazio andò in vantaggio. Poi il Lecce, con Di Francesco, alzando il baricentro la ribaltò. Per cui è proprio qui che andrà giocata: fare una pressione importante per impensierire così i biancocelesti lì in fase di impostazione. Ti dico che a Lecce non c’è molta fiducia per questa partita, ma tutti aspettiamo la partita con lo Spezia, decisiva per la salvezza dato che diventerà una cosa a due. Anche in tema di diffide non sappiamo se Baroni li preserverà proprio per lo scontro diretto.

Anche la Lazio ha vissuto un periodo dato caratterizzato da 3 punti in 4 partite: alla fine si qualificherà in Champions League?

La Lazio l’ho vista molte volte, anche con il Sassuolo. Aveva trovato una certa continuità e mi sembrava la più lanciata, quella che potesse lottare di più per la Champions. Ora negli scontro diretti ha perso, magari giocando anche bene contro l’Inter, con il Milan un po’ meno. Il doppio turno di Champions può togliere qualcosa ad entrambe, così come Juventus e Roma hanno impegni europei. L’Atalanta per me è fuori e la Juve ha anche dei discorsi extra campo. Poi ci sarà anche da tenere in conto se qualcuna vincerà una competizione europea e capire se si toglierà un posto, ma di base penso che proveranno a vincerle tutte. Ho sentito anche di un confronto tra Sarri, Milinkovic e Immobile. Penso la stiano preparando bene.

Entrambe le squadre hanno vissuto, dunque, una situazione simile con un vantaggio che si è poco a poco ridotto dalle inseguitrici…

Penso di si, con le dovute proporzioni. Ma entrambe possono ancora raggiungere l’obiettivo, però entrambe hanno un po’ dio vantaggio ma con l’obbligo di n0n sbagliare le prossime partite. Comunque, per la Lazio è una partita da vincere con il Lecce, che ha una trasferta proibitiva. Poi ci sono anche degli incroci per la lotta salvezza e la Champions. Quella di venerdì tra Lazio e Lecce condizionerebbe secondo me anche quella tra Spezia e Milan. Una vittoria del Lecce manderebbe nello sconforto lo Spezia e viceversa con Lazio e Milan.

