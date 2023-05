Il Messaggero | Immobile ricomincia dal Lecce. Il gol in casa manca da 8 mesi

Dopo il chiarimento con Sarri, Immobile ritrova il sorriso e torna a pensare positivo. Anche Lotito ci ha parlato e, come riportato dal Messaggero, queste sono state le parole del Presidente per il suo pupillo: “Tu sei un esempio, il simbolo della Lazio. Dobbiamo conquistare tutti insieme la Champions”.

Domenica Ciro ha chiesto scusa ai suoi compagni per il suo comportamento contro il Sassuolo, contro cui gli è stato anche annullato un gol. Sarebbe stato il primo gol all’Olimpico dopo 8 mesi, invece in questo modo il digiuno continua. Non segna a Roma dall’11 settembre, dalla gara contro il Verona. Domani ci saranno 40mila tifosi a sostenere la squadra e il suo capitano per trascinarlo di nuovo al gol.

La scorsa estate Ciro aveva chiesto un sostituto e aveva indicato Caputo, che però fu bocciato per l’età e i problemi fisici. Lotito punta su un giovane: Retegui non è tramontato, ma serve l’ok di Sarri, che però vorrebbe uno fra Rafa Silva, Pinamonti e Gimenez. Per Berardi c’è stato un contatto, ma sarà tutto più chiaro dal mese prossimo.

