Il Tempo | Sarri studia Marcos Antonio: senza Cataldi e Vecino, resta solo lui per la regia

A differenza di ciò che si ipotizzava la scorsa settimana, Cataldi sembra costretto a saltare la terza partita di fila. Non solo, Vecino è alle prese con una lesione muscolare di medio grado al bicipite femorale. Di conseguenza, Marcos Antonio sarà in cabina di regia e probabilmente sarà affiancato da Luis Alberto e Milinkovic, anche se non sono escluse sorprese dell’ultimo secondo. Basic, infatti, potrebbe partire titolare al posto di Luis Alberto, che dall’andata contro il Lecce il 4 gennaio, non ha saltato neanche una partita. Lazzari si giocherà il posto fino all’ultimo con uno tra Marusic e Hysaj, i centrali saranno Casale e Romagnoli e in attacco nessuna sorpresa con Immobile affiancato da Zaccagni e Anderson.

Il Tempo

