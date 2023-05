Lazio-Lecce, Basic: “Per noi una finale. Voglio dare il massimo segnando ancora”

Nel Match Program a cura di Lazio Style in vista della gara Lazio-Lecce di domani è presente un’intervista al centrocampista biancoceleste Toma Basic. Queste le sue parole: “La sconfitta contro il Milan è stato un brutto passo falso, però la gara contro il Lecce per noi è una finale e siamo convinti di avere le qualità per portare a casa un risultato importante. Abbiamo lavorato bene durante la settimana per preparare questa sfida, dobbiamo farci trovare pronti. Obiettivo Champions? Non dobbiamo pensare a quanto manca ma solo a una gara per volta. Ogni partita vale tre punti, quindi adesso nella nostra testa c’è solo il Lecce. Al fischio finale poi tireremo le somme guardando la classifica.

Voglio dare il massimo, magari segnando ancora. Sono qui per aiutare la squadra, poi è il mister a scegliere chi mandare in campo. C’è bisogno di tutti. Come detto prima, dobbiamo farci trovare pronti e dare tutto per questa maglia. Rimanere uniti è fondamentale, nello spogliatoio abbiamo parlato molto dopo la sconfitta contro il Milan. Per questo siamo fiduciosi di poter fare bene contro il Lecce. Serie A? È un campionato molto formativo, può insegnarti tanto. Per questo lavoro ogni giorno per migliorare e aiutare la squadra a raggiungere i propri obiettivi

