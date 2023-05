Favalli: “Sarri sta facendo un ottimo lavoro”. E sullo scudetto del 2000…

Domani sera alle 20:45 andrà in scena la gara tra Lazio e Lecce all’Olimpico: una sfida molto delicata per entrambi che sono in cerca di punti importanti per mantenere le inseguitrici a distanza.

I salentini hanno pubblicato la lista dei convocati:

Portieri: Bleve, Brancolini, Falcone.

Difensori: Baschirotto, Cassandro, Ceccaroni, Gallo, Gendrey, Pezzella, Pongracic, Romagnoli, Tuia, Umtiti.

Centrocampisti: Askildsen, Blin, Gonzalez, Helgason, Hjulmand, Maleh.

Attaccanti: Banda, Ceesay, Colombo, Di Francesco, Strefezza, Oudin, Voelkerling.

