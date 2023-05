Marusic e l’emozione di diventare genitore: “Ho scoperto che sarei diventato papà dopo Samp-Lazio. Futuro? A Roma, ormai sono romano… laziale, però”

Adam Marusic è alla quinta stagione con la maglia della Lazio e si può dire che ormai abbia messo radici a Roma. Il 24 aprile infatti, proprio a Roma, è nata la sua primogenita Mia, nella Casa di Cura Santa Famiglia. Il terzino biancoceleste, sempre riservatissimo, ha rivelato a Novella2000 le emozioni più belle riguardo il fatto di aver finalmente messo su famiglia con la sua compagna Milica:

“Dopo il parto ho provato cose che non riesco a spiegare. Ho anche tagliato il cordone ombelicale. Ho scoperto che sarei diventato padre il 31 agosto, ero appena tornato da Samp-Lazio. Sono stato subito felicissimo perché per noi era il primo figlio. Meglio maschio o femmina? L’importante è che fosse in salute e poi c’è tempo per allargare la famiglia, non ci fermeremo qui. Al matrimonio non ci stiamo pensando, lo faremo ma non ora. In futuro vivremo ancora a Roma, i miei genitori sono ad un’ora di volo in Serbia e mi vengono a trovare spesso. Sto a Roma da sei anni e sto benissimo, ormai mi sento romano. Romano laziale, però!”

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: